El gobernador Maximiliano Pullaro suele mostrarse con los intendentes y -todavía- presidentes comunales cuando visita cada localidad santafesina y, por ejemplo, en la última semana estuvo en Funes inaugurando una rotonda en el acceso a esa ciudad con el intendente, el justicialista Rolly Santacroce.
Cruces justicialistas
Pomada recomendada
Los elogios del intendente de Funes a Maximiliano Pullaro provocaron una reacción del presidente comunal de María Teresa, quien recurrió a una particular comparación.
El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, cuestionó los elogios de Rolly Santacroce a Pullaro.
Hubo elogios entre ambos y en el acto se destacó la importancia de ese rulo para mejorar la circulación en la zona.
La nueva muestra de afecto de un justicialista a Pullaro molestó al presidente comunal de María Teresa, en el dpto General López, Gonzalo Julián Goyechea quien como farmacéutico recomendó al gobernador que use Hipoglos, el famoso producto de venta libre para la protección, hidratación y cicatrización de la piel. "De tanta lamida lo van a paspar. Nadie les pide tanto compañeros", se quejó el sureño y criticó a sus pares.
#TEMAS: