Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Cámara de Diputados de Santa Fe

Papá baboso

Joaquín Blanco interrumpió el debate sobre educación financiera para saludar a su hija, que estaba en las gradas. Un momento de ternura en plena sesión.

"Soy un papá baboso" reconoció Joaquín Blanco. Foto: Manuel Fabatía
 10:56

La sesión de la Cámara de Diputados se prolongaba con discursos sobre la educación financiera en la enseñanza media que demandó casi dos horas de discusión. En el recinto se lo veía inquieto al socialista Joaquín Blanco, una de las espadas políticas y discursivas del oficialismo.

En determinado momento, las barras de la Cámara se vieron colmadas de chicos de entre 9 y 10 con sus uniformes blancos y el escudo azul. Entonces, la presidenta de la Cámara, Clara García saludó la presencia de alumnos de la Escuela Normal Superior Nº 3 de Rosario que, acompañados por docentes se encontraban en las barras.

Fue allí que Blanco dijo que entre las alumnas estaba su hija que cursa cuarto grado y la nena saludó un largo rato desde la barra. "Soy un papá baboso" reconoció el socialista.

Cámara de Diputados de Santa Fe
Joaquín Blanco
Clara García
Rosario

