La sesión de la Cámara de Diputados se prolongaba con discursos sobre la educación financiera en la enseñanza media que demandó casi dos horas de discusión. En el recinto se lo veía inquieto al socialista Joaquín Blanco, una de las espadas políticas y discursivas del oficialismo.
En determinado momento, las barras de la Cámara se vieron colmadas de chicos de entre 9 y 10 con sus uniformes blancos y el escudo azul. Entonces, la presidenta de la Cámara, Clara García saludó la presencia de alumnos de la Escuela Normal Superior Nº 3 de Rosario que, acompañados por docentes se encontraban en las barras.
Fue allí que Blanco dijo que entre las alumnas estaba su hija que cursa cuarto grado y la nena saludó un largo rato desde la barra. "Soy un papá baboso" reconoció el socialista.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.