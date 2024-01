Sistema previsional de Santa Fe

"Ponerse los pantalones largos": los cambios que sugiere Boasso para las jubilaciones

Elevar la edad de la mujer e ir hacia una equiparación con la del hombre, establecer un aporte en función del monto de ingresos y reformular los topes jubilatorios son algunas de sus propuestas como académico. "No podemos tener jubilados que no son viejos" advirtió. Y consideró que "los judiciales se engancharon en las ganancias pero no en las pérdidas".