Le dieron el alta a Estela de Carlotto tras una breve internación

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, fue hospitalizada este martes en La Plata por un cuadro de intoxicación. Desde la organización confirmaron que ya se encuentra recuperada y en su domicilio.
Luego de un susto que generó preocupación a nivel nacional, Estela de Carlotto recibió el alta médica este martes por la tarde. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, había sido hospitalizada por un cuadro de vómitos y deshidratación en el Sanatorio IPENSA de La Plata.
La noticia fue confirmada por la propia organización de derechos humanos a través de un comunicado oficial en la red social X (ex Twitter): “Comunicamos que Estela de Carlotto ya se encuentra en buen estado de salud en su casa, luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación. Agradecemos a todos y todas las expresiones de afecto y preocupación”.
Un episodio leve, pero controlado a tiempo
Desde el entorno familiar y médico aclararon que el cuadro no revestía gravedad y que la internación se decidió por precaución, para realizar controles y mantener una adecuada hidratación. Los síntomas fueron tratados con éxito y se espera que retome su actividad habitual en los próximos días.
Carlotto cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre y continúa siendo una figura central en la defensa de los derechos humanos, tanto en Argentina como en el mundo. La rápida difusión de la noticia y los mensajes de apoyo que recibió evidenciaron el afecto y la admiración que despierta.
Una vida marcada por la memoria y la lucha
Estela Barnes de Carlotto nació el 22 de octubre de 1930 en La Plata. Fue maestra, directora de escuela y madre de cuatro hijos. Su vida cambió en 1977, cuando su hija Laura fue secuestrada por la dictadura militar mientras cursaba un embarazo de tres meses.
A partir de ese momento, Estela se convirtió en una de las principales referentes de Abuelas de Plaza de Mayo, liderando la búsqueda de su nieto nacido en cautiverio. En 2014, tras más de tres décadas de lucha incansable, logró reencontrarse con él: Ignacio Montoya Carlotto, quien había sido apropiado durante la dictadura.
Un símbolo de justicia y reencuentro
Bajo su conducción, Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad de más de 140 nietos y nietas apropiados, y fue pieza clave en la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Su compromiso con la verdad y la justicia fue reconocido con numerosos premios nacionales e internacionales.
A pesar de los años, Carlotto sigue activa como portavoz de una causa que marcó a varias generaciones. Su recuperación trae alivio y esperanza en un momento donde la memoria sigue siendo un valor indispensable para la sociedad argentina.
