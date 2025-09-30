Preocupación

Internaron a Estela de Carlotto por una intoxicación en La Plata

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, fue ingresada a una clínica por un cuadro de vómitos y deshidratación. Su entorno confirmó que evoluciona favorablemente y podría recibir el alta en las próximas horas.