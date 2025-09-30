Internaron a Estela de Carlotto por una intoxicación en La Plata
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, fue ingresada a una clínica por un cuadro de vómitos y deshidratación. Su entorno confirmó que evoluciona favorablemente y podría recibir el alta en las próximas horas.
Estela de Carlotto fue internada este lunes en la ciudad de La Plata tras sufrir una descompensación por un cuadro de intoxicación. La dirigente de derechos humanos, de 94 años, ingresó a una clínica privada con síntomas de vómitos y un estado general de deshidratación.
Desde el entorno de Carlotto indicaron que la decisión de internarla fue tomada por precaución, para mantenerla en observación durante algunas horas. Según medios locales, su estado no reviste gravedad y se espera que reciba el alta durante el transcurso del día.
Evolución favorable y mensaje tranquilizador
Fuentes cercanas a la familia señalaron que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo evoluciona bien, se encuentra lúcida y en contacto con sus allegados. “No es nada grave”, afirmaron al diario El Día de La Plata, minimizando el episodio.
La intoxicación que provocó la descompensación no habría tenido mayores consecuencias, y en ningún momento su vida estuvo en riesgo. Carlotto cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre.
Referente histórica de los derechos humanos
Estela de Carlotto es una de las figuras más emblemáticas del movimiento de derechos humanos en Argentina. Desde hace más de cuatro décadas encabeza la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por la restitución de la identidad de niños apropiados durante la dictadura cívico-militar.
Durante los últimos años, su exposición pública ha disminuido, aunque continúa participando de eventos institucionales y pronunciamientos del organismo. Su figura mantiene un alto nivel de reconocimiento y respeto a nivel nacional e internacional.
