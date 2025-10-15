Inesperado regreso de Fabiola Yáñez a la Argentina, en medio del juicio con Alberto Fernández
Tras casi dos años en Madrid, la exprimera dama volvió al país. Fuentes de su entorno revelan que “por ahora no piensa volver a España”, mientras retoman vínculos y custodias que habían sido suspendidas.
Fabiola Yáñez regresó a la Argentina con Francisco y por ahora descarta volver a España. Foto: Archivo / REUTERS.
La exprimera dama Fabiola Yáñez volvió a la Argentina acompañada por su hijo Francisco, luego de residir casi dos años en España. Así lo confirmaron medios nacionales que reconstruyen su entorno en medio del juicio abierto con su expareja el expresidente Alberto Fernández.
Su regreso al país se habría producido hace cerca de dos semanas. "Decidió volver imprevistamente por un problema de salud de un familiar muy cercano", precisaron a Clarín desde su entorno.
Desde su entorno, señalan que “por ahora no piensa volver a Madrid”. Ese “por ahora” abre espacio al misterio: no es una promesa absoluta, pero es una decisión temporal clara en este momento de transición.
El retorno tiene como trasfondo la causa por violencia de género que atraviesa Fernández. Recientemente, la Cámara de Casación dispuso apartar al juez Ercolini para que la causa continúe bajo nuevo magistrado, aunque manteniendo las medidas tomadas hasta ese momento.
Fabiola Yañez mantiene el juicio por violencia de género con Alberto Fernández.
Paralelamente, se libra una disputa civil entre Fernández y Yáñez por cuotas alimentarias, vivienda y régimen de visitas. Ella reclama un departamento con servicios y atención doméstica para ella y el niño durante su crecimiento, y una cuota que rondaría los US$6.000 mensuales según fuentes allegadas. Fernández propone destinar su jubilación presidencial para cubrir esas obligaciones.
Custodia restituida
A su regreso, las fuentes consultadas aseguran que se le restituyó la custodia policial que había abandonado mientras vivía en España.
Durante su estadía europea, había renunciado al servicio de protección, argumentando los costos de mantener una delegación de la Policía Federal en Madrid.
Alberto Fernández y Fabiola Yáñez el día que presentaron a su hijo Francisco.
El Ministerio de Seguridad, tras recibir informes de evaluación de riesgo, resolvió reactivar esa custodia para ella y para Francisco. El domicilio exacto se reserva por motivos de seguridad.
Contacto con su padre y búsqueda de colegio
Tras el regreso con su madre, Francisco vio a su padre Alberto Fernández. El encuentro según las fuentes consultadas por los medios porteños se dio en el estudio del abogado del exmandatario, aunque hay versiones también que lo sitúan en el aeropuerto de Ezeiza al momento del arribo.
Asimismo, las fuentes consultadas por Clarín detallaron que Yañez habría solicitado que se ponga en marcha "la revinculación asistida" entre Francisco Fernández y su padre, que llevaban un tiempo sin verse.
Otra de las líneas que su entorno ha activado es la búsqueda de colegio para Francisco, en vistas de radicarse en el país por un tiempo prolongado.
Se menciona que aún no se decidió si fijará domicilio en Buenos Aires o en Misiones, mientras analiza cuál será su lugar de permanencia definitiva.
