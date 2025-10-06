Fue apartado Ercolini

Ratificaron el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yáñez

La Cámara de Casación Penal desestimó los intentos de nulidad en la causa, manteniendo las actuaciones previas y acercando el juicio oral contra el expresidente. Asimismo, dieron lugar al planteo sobre la imparcialidad del juez.