Este jueves se llevó a cabo una nueva conmemoración por el año de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Luego de la exposición fotográfica, se desveló una placa y se entregaron placas a los participantes.
Michlig y Capoccetti valoraron los resultados de la Convención Reformadora de la Constitución
El presidente del Senado de la provincia y la pro secretaria de Finanzas de la Asociación Bancaria Nacional hablaron con CyD Litoral.
En el marco del acto realizado por el Senado de la provincia de Santa Fe, su presidente Felipe Michlig, y Victoria Capoccetti, pro secretaria de Finanzas de la Asoc. Bancaria Nacional y secretaria General Interna del NBSF Secc. Santa Fe, ambos convencionales constituyentes, hablaron con CyD Litoral.
La palabra de Michlig
Tras encabezar el acto, Felipe Michlig habló con El Litoral y recordó las jornadas de Convención Reformadora: “Gran trabajo que han hecho los 69 convencionales, más secretarios, más colaboradores,todos los que han aportado a la ciudadanía, que ha participado también en las distintas convocatorias”.
“Esta actualización de nuestra Constitución la convierte en la Constitución más moderna de la República Argentina, pero además con distintas premisas que teníamos nosotros, que era consagrar distintos derechos y terminar con privilegios”, sumó Michlig.
El legislador por San Cristóbal también destacó que se logró “con un gran consenso, porque también hay que decir que esta Constitución, su sanción, su firma final de la del texto constitucional, ha tenido un altísimo consenso, como también el debate y la búsqueda de esos consensos en las distintas sesiones que hemos tenido”.
La valoración de Capoccetti
Victoria Capoccetti también dialogó con CyD Litoral sobre la reforma: “Realmente esta Constitución fue un desafío para todos. Personalmente, desde el espacio que conduce Marcelo Lewandowski, vinimos con una propuesta y nosotros hemos trabajado en un debate continuo y en consensos continuos para lograr la mejor Constitución”.
Capoccetti resaltó igualmente: “Decía muy bien Diego (Giuliano) de que hay algunas luces y algunas cuestiones que no llegaron, como cada uno de los espacios lo queríamos, pero sí hubo un debate genuino”.
Sobre la Ley de Municipios comentó: “Realmente es un desafío para la provincia y también una mirada para lo nacional en donde nosotros somos la Constitución más joven en toda la Argentina”.
“Así que realmente esta Constitución va a reflejar un camino para el futuro y necesitamos un futuro mejor para todos, porque realmente en muchos lugares la gente lo está pasando muy mal”, completó Capoccetti.