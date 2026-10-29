#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Legislatura de Santa Fe

Michlig y Capoccetti valoraron los resultados de la Convención Reformadora de la Constitución

El presidente del Senado de la provincia y la pro secretaria de Finanzas de la Asociación Bancaria Nacional hablaron con CyD Litoral.

Felipe Michlig este jueves en Senado. Crédito: Flavio RainaFelipe Michlig este jueves en Senado. Crédito: Flavio Raina
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Este jueves se llevó a cabo una nueva conmemoración por el año de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Luego de la exposición fotográfica, se desveló una placa y se entregaron placas a los participantes.

Mirá tambiénEl Ejecutivo reglamentó cuatro artículos de la Ley de Municipios de Santa Fe

En el marco del acto realizado por el Senado de la provincia de Santa Fe, su presidente Felipe Michlig, y Victoria Capoccetti, pro secretaria de Finanzas de la Asoc. Bancaria Nacional y secretaria General Interna del NBSF Secc. Santa Fe, ambos convencionales constituyentes, hablaron con CyD Litoral.

La palabra de Michlig

Tras encabezar el acto, Felipe Michlig habló con El Litoral y recordó las jornadas de Convención Reformadora: “Gran trabajo que han hecho los 69 convencionales, más secretarios, más colaboradores,todos los que han aportado a la ciudadanía, que ha participado también en las distintas convocatorias”.

Felipe Michlig este jueves en Senado. Crédito: Flavio RainaFelipe Michlig este jueves en Senado. Crédito: Flavio Raina

“Esta actualización de nuestra Constitución la convierte en la Constitución más moderna de la República Argentina, pero además con distintas premisas que teníamos nosotros, que era consagrar distintos derechos y terminar con privilegios”, sumó Michlig.

El legislador por San Cristóbal también destacó que se logró “con un gran consenso, porque también hay que decir que esta Constitución, su sanción, su firma final de la del texto constitucional, ha tenido un altísimo consenso, como también el debate y la búsqueda de esos consensos en las distintas sesiones que hemos tenido”.

La valoración de Capoccetti

Victoria Capoccetti también dialogó con CyD Litoral sobre la reforma: “Realmente esta Constitución fue un desafío para todos. Personalmente, desde el espacio que conduce Marcelo Lewandowski, vinimos con una propuesta y nosotros hemos trabajado en un debate continuo y en consensos continuos para lograr la mejor Constitución”.

Victoria Capoccetti este jueves en Senado. Crédito: Flavio RainaVictoria Capoccetti este jueves en Senado. Crédito: Flavio Raina

Capoccetti resaltó igualmente: “Decía muy bien Diego (Giuliano) de que hay algunas luces y algunas cuestiones que no llegaron, como cada uno de los espacios lo queríamos, pero sí hubo un debate genuino”.

Capoccetti y su saludo a Giuliano. Crédito: Flavio RainaCapoccetti y su saludo a Giuliano. Crédito: Flavio Raina

Sobre la Ley de Municipios comentó: “Realmente es un desafío para la provincia y también una mirada para lo nacional en donde nosotros somos la Constitución más joven en toda la Argentina”.

“Así que realmente esta Constitución va a reflejar un camino para el futuro y necesitamos un futuro mejor para todos, porque realmente en muchos lugares la gente lo está pasando muy mal”, completó Capoccetti.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Reforma Constitucional en Santa Fe
Convención Constituyente
Reforma Constitucional
Felipe Michlig

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro