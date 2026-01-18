La búsqueda de Dolzani en Jesús María

Con un simple letrero en medio del Festival Nacional e Internacional de Doma y Folclore de Jesús María, el senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, rompió sus propios récords en redes sociales.
Un posteo informal del senador Oscar Dolzani en el clásico festivla se convirtió en furor en redes.
El posteo del joven legislador sumaba al cierre de esta edición casi 29 mil me gusta y comentarios en su cuenta, donde tanto hay referencias a su actividad como legislador como sus gustos personales por la pesca y la vida al aire libre.
Obviamente, predominan los comentarios de interesadas en ser la "paisana con 5.000 hectáreas" que busca el senador soltero, que tiene otro rasgo singular: fue el único del oficialismo que logró que se imponga Provincias Unidas en las elecciones de diputados nacionales de 2025. Si los "likes" contaran como marcas en la boleta única, Dolzani estaría festejando. En 2023 se impuso con algo más de 12.400 votos sobre 21.200 votantes.