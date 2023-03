Patronato del Liberado

Florito: "¿Recién ahora Brilloni se da cuenta de la grave situación"

"Hace mucho tiempo que desde Encuentro Republicano Federal venimos reclamando que mejoren el deficiente funcionamiento de un lugar tan sensible. Hoy, el Patronato se sostiene gracias a los trabajadores porque no hay conducción. Y los empleados trabajan en pésimas condiciones. Yo le diría a (el ministro de Seguridad) Claudio Brilloni que el Patronato no está 'muy debilitado', le diría que está destruido", sostuvo la diputada provincial Betina Florito.