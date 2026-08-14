Situación financiera

La Justicia embargó las cuentas de Flybondi por una deuda de casi $1.500 millones con ARCA

La medida fue dispuesta a pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por obligaciones tributarias impagas. El embargo es de carácter cautelar y, por el momento, no implica la suspensión de las operaciones de la compañía.