Senado de Santa Fe

Nación debe a los bomberos voluntarios $ 59 mil millones de un impuesto a los seguros

Cada vez que un particular cumple con la contratación de un seguro para su vehículo el Estado Nacional se queda con el 0,5% de ese valor. Debería sostener los más de 1.100 cuarteles en todo el país. No sucede desde 2025.