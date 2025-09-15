Más de 15.000 militares pidieron la baja desde diciembre de 2023 en Argentina
El Ministerio de Defensa confirmó que entre diciembre de 2023 y la actualidad más de 15.000 efectivos solicitaron la baja voluntaria en las Fuerzas Armadas. Los motivos son múltiples, pero el factor económico aparece como la principal causa de esta salida masiva.
El Ejército Argentino fue la fuerza más afectada, con más de 10.000 bajas de soldados voluntarios.
El reciente Informe 144 de la Jefatura de Gabinete expuso una cifra preocupante: más de 15.000 bajas voluntarias en las Fuerzas Armadas de Argentina en menos de dos años. El dato refleja la magnitud de la crisis en las filas militares, donde los motivos económicos se imponen como la causa más repetida.
Según la respuesta oficial a la pregunta parlamentaria n° 447, el Ministerio de Defensa detalló que desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha exacta de elaboración del informe, 15.415 efectivos de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea presentaron su renuncia voluntaria.
Estas bajas se distribuyen entre oficiales, suboficiales y soldados voluntarios. El documento también incluye retiros anticipados, ceses de contrato y destituciones, lo que amplía el impacto del fenómeno.
Distribución por fuerzas
En la Armada Argentina, se registraron 89 oficiales, 779 suboficiales y marineros voluntarios que solicitaron la baja. Esto implica que un 10,25% del total fueron oficiales, mientras que la mayor proporción corresponde al personal voluntario.
La Fuerza Aérea Argentina sumó 137 oficiales, 344 suboficiales y 1989 voluntarios. En este caso, más del 80% de las bajas correspondieron a personal de tropa voluntaria, un patrón que se repite en el resto de las fuerzas.
El Ejército Argentino fue la fuerza más afectada, con 421 oficiales, 1327 suboficiales y 10.329 soldados voluntarios que se retiraron. Aquí, más del 85% de las bajas fueron de la tropa. Además, el informe subraya que 185 oficiales y suboficiales pidieron su retiro anticipado, y se registraron 119 bajas entre civiles contratados.
En conjunto, los números finales muestran que 647 oficiales, 2450 suboficiales y 12.318 voluntarios abandonaron el servicio militar desde diciembre de 2023.
Motivos y consecuencias
Las razones que impulsaron estas bajas son múltiples. El documento oficial señala como principal factor la situación económica y salarial, pero también aparecen motivos personales, proyectos de desarrollo profesional fuera de las Fuerzas y situaciones particulares.
Más allá de las estadísticas, el fenómeno plantea un problema estructural. La salida de personal con formación específica, experiencia en operaciones y años de entrenamiento supone una pérdida de capacidades operativas que no se reemplaza fácilmente.
Cubrir esas vacantes exige un proceso largo y costoso, ya que la formación militar demanda años de inversión. En este contexto, cada baja voluntaria significa no solo una pérdida individual sino también un retroceso en términos de eficacia y preparación de las Fuerzas Armadas.
La dificultad para retener efectivos no es nueva. Informes anteriores ya habían advertido sobre la tendencia creciente de bajas voluntarias y retiros anticipados. Sin embargo, el número actual supera con amplitud los registros de los últimos años y enciende una señal de alarma en la política de defensa nacional.
Un ejemplo es el caso de la Fuerza Aérea. Entre 2020 y 2024 egresaron 252 oficiales de la Escuela de Aviación Militar, pero en el mismo período 268 oficiales pidieron la baja y otros 420 se retiraron. En paralelo, entre los suboficiales, mientras 716 lograron egresarse, 515 solicitaron su salida y 1326 se jubilaron.
La comparación demuestra que en algunos casos la fuerza pierde más recursos humanos de los que logra incorporar.
