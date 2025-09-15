Crisis en la defensa nacional

Más de 15.000 militares pidieron la baja desde diciembre de 2023 en Argentina

El Ministerio de Defensa confirmó que entre diciembre de 2023 y la actualidad más de 15.000 efectivos solicitaron la baja voluntaria en las Fuerzas Armadas. Los motivos son múltiples, pero el factor económico aparece como la principal causa de esta salida masiva.