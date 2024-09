Pulseada entre poderes

El futuro de la Corte de Santa Fe, entre el "consenso" y los cruces de planillas

El gobernador habló por primera vez después de la reunión con los magistrados, donde el tema no estuvo en la agenda, pero sí sobre la mesa. La voluntad es renovar el Tribunal, por vías diplomáticas o no tanto. Al mismo tiempo, se desató una suerte de no declarada "guerra de trincheras"