Militancia contra las plataformas

“Yihad contra las Corporaciones de la Distracción”: el grupo detrás de la protesta de Gandalfs frente a la casa de Peter Thiel

El grupo se reúne cada lunes, no utiliza redes sociales tradicionales y organiza acciones callejeras contra las grandes tecnológicas. Su última intervención frente a la casa de Thiel se volvió viral.