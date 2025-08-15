Gestión simplificada

Más de 2.000 instituciones ya accedieron al trámite gratuito de certificación de firmas

Desde marzo de 2024, el Gobierno de la Provincia brinda este servicio a través de los Ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Gobierno e Innovación Pública, para facilitar la regularización de organizaciones sociales en todo el territorio santafesino.