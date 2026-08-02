Ministro cocinero

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Gustavo Puccini en sus redes sociales esta semana.Gustavo Puccini en sus redes sociales esta semana.
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El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sorprendió en redes el fin de semana como cocinero, eso si utilizando todos productos santafesinos.

"Terminando el sábado y probando productos santafesinos que me regalaron en el Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales" señaló en la cocina de su departamento y con delantal apropiado para el momento.

Relató que "en los últimos días estuve recorriendo empresas, productores de alimentos y cooperativas. En la empresa Mocoví, una marca conocida de Coronel Arnold por su clásico arroz en caja y otro productos, nos regalaron muestras de su línea de aceite. Y también con la gente de @masabia.ar de @amecro que nos regalaron harina integral".

Concluyó que "para cerrar un día de intenso de trabajo , me puse a cocinar para aprovechar y seguir certificando la calidad que tienen cada uno de los productos que con innovación y calidad producimos y le dan identidad a los @saboresdesantafe en la invencible provincia de Santa Fe".

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