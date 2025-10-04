Ley de Presupuesto en debate

El gobierno nacional planea para 2026 una suba del 71% en el impuesto a las naftas

Aunque durante el electoral mes de octubre no habrá más aumentos en los surtidores, un trabajo de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Conicet describe los principales indicadores que en materia de tarifas y servicios contiene el proyecto de la Casa Rosada para el año próximo.