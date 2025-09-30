Plan de incentivos Mipymes del senador Julio Garibaldi

En la agenda de la Cámara de Senadores de Santa Fe pasó a comisiones para su estudio un proyecto de ley que busca crear incentivos impositivo para pymes y micropymes. El plan es impulsado por Julio Francisco Garibaldi, el senador por La Capital, que entiende que ese distrito, como la ciudad capital, tiene "una gran diversidad productiva a nivel Mipymes, de distintos rubros industriales, agropecuarias, de servicios y comerciales" a las que el sector público debe asistir.
Ante una consulta de El Litoral, explicó que "están representadas en distintas cámaras y asociaciones empresariales y hay, claro, demandas concretas que tienen que ver con algunos aspectos que incluimos en el proyecto, como la necesidad de acceso al crédito, ni hablar de mejores condiciones crediticias, bajas tasas de interés o necesidad de subsidios de tasas, acompañamiento para inversiones, asistencia técnica".
Señaló que "algunas han ido avanzando con cuestiones de transformación digital con procesos administrativos y de mejoras de procesos con ayuda de convenios con universidades. Pero entendemos que aún hay mucho para trabajar en ese tema".
Por otra parte, "la cuestión energética es una problemática común del sector, a nivel tarifas y necesidad de seguir acelerando los tiempos de respuestas en los trámites. El gobierno provincial esta trabajando en esta sintonía", subrayó.
La iniciativa que Paco Garibaldi presentó a su pares el 25 de septiembre apunta a "incentivar la productividad, la innovación y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas" santafesinas a las que llama Mipymes), así como favorecer la creación "de empresas y puestos de trabajo en la economía provincial".
"El espíritu, o el ánimo que tenemos es que desde el sector privado, lejos de ver trabas en el estado, encuentren incentivos y oportunidades para animarse a emprender e invertir", dijo Garibaldi a El Litoral. Foto: Manuel Fabatia
Bajo el título "Compensación a inversiones" el cuarto artículo es clave. Propone que las empresas mencionadas puedan obtener "hasta el 50% de las inversiones que realicen en: a) obras de infraestructura; b) modernización o innovación en productos y procesos; inversión en activos fijos; c) implementación de sistemas de gestión de calidad; y d) inversiones en materia de eficiencia energética, gestión de residuos o similares que mejoren la sustentabilidad ambiental de la producción".
La idea es que la Provincia les emita a un Certificado de Crédito Fiscal que las empresas beneficiarias puedan "destinar al pago de servicios o tributos de orden provincial que venzan con posterioridad a su otorgamiento, el que no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del impuesto sobre los ingresos brutos determinado en el período fiscal sobre el cual se efectúa la deducción".
Ese certificado tendría un año de validez a contar desde la fecha de emisión, y "renovable por un año más".
Con fondos presupuestados
La norma plantea que la Ley de Presupuesto anual determine un cupo fiscal para ser asignado a los beneficios previstos, obviamente conforme un cupo dispuesto por la autoridad de aplicación: el Ministerio de Desarrollo Productivo.
En diálogo con El Litoral, Garibaldi confirmó que otras provincias ya tienen normas de este tipo y puntualizó: "Córdoba cuenta con su ley de promoción y desarrollo pyme y con un régimen de promoción de las micro y pequeñas empresas, vamos en ese mismo sentido, sobre todo con respecto a los beneficios tributarios", indicó.
Garibaldi también habló sobre la Región Centro. Foto: Gentileza
En cuanto a la restante integrante de la Región Centro, ante otra pregunta, el senador socialista indicó que Entre Ríos "tiene varias normativas sueltas... y una ley de transformación digital de Mipymes, por ejemplo".
Uno de los artículos del texto en debate habla del tema. "La autoridad de aplicación promueve políticas públicas de transformación digital destinadas a impulsar y acompañar la reconversión digital de los procesos productivos de las Mipymes, facilitando la adopción de tecnologías digitales, la automatización y la modernización de operaciones. A tal fin, puede celebrar convenios con entidades públicas y privadas, así como con instituciones académicas, tecnológicas y financieras", dispone.
Energías renovables
En el artículo octavo se procura "incentivar la transición hacia un modelo productivo sustentable y eficiente, y promover el uso de energías limpias" con lo que se crea al Poder Ejecutivo Provincial la obligación de establecer: "a) una tarifa diferencial a las Mipymes que implementen sistemas de energías a partir de fuentes renovables en sus establecimientos; b) líneas de financiamiento preferenciales para la adquisición de equipos e infraestructura necesarios; y, c) asistencia técnica gratuita a las Mipymes para la implementación de tecnologías renovables en el proceso de integración de soluciones energéticas sostenibles".
Uno de los principales desafíos que enfrenta el sector "es el alto costo del consumo de energía eléctrica, que representa una proporción considerable de sus gastos operativos. Reduce su competitividad y limita su capacidad de crecimiento y desarrollo. Por ello se proponen medidas para aliviar esta carga financiera, permitiéndoles destinar más recursos a inversiones productivas, mejoras tecnológicas y expansión de sus operaciones", indicó Garibaldi.
Promoción del empleo
En artículo sexto del proyecto de ley de Garibaldi se establece un subsidio por el término de tres años por cada nuevo trabajador que las micro y pequeñas empresas contraten por tiempo indeterminado y a jornada completa, que cubra el 100%, el 80% y el 60% del primer año, el segundo y el tercero respectivamente del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en el período de contratación.
A los efectos de "determinar el incremento en la planta de personal" se tomará como base "el número de trabajadores por tiempo indeterminado promedio de los últimos doce meses". Habrá para esos beneficios, según la norma en estudio, un cupo fiscal expresado en la Ley de Presupuesto anual, que será determinado por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
"De acuerdo con el director de la Fundación Observatorio Pyme, Vicente Donato, las Pymes representan cerca del 85% del empleo privado en Argentina, sumando los trabajadores formales e informales".
Plan de incentivos Mipymes del senador Julio Garibaldi. Crédito: Télam
Un sector clave para reducir la pobreza
Para el senador Julio Francisco Garibaldi las Mipymes "son estratégicas para el desarrollo productivo de la región y del país, en cuanto son mano de obra intensivas y diversifican la base productiva" y pide ver a las políticas en su favor como de "crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial", no como "una mera asistencia o defensa de 'sectores débiles' como suele ser planteado en algunas concepciones económicas y discursivas, sino que son decisivas para la reducción de la pobreza y mejorar la distribución de la riqueza".
Al explicar su proyecto de ley advierte que uno de los principales problemas que enfrentan las Mipymes en la Argentina es "la enorme brecha de productividad que las separa con las grandes empresas, significativamente mayor que en el resto del mundo. Esta disparidad en la productividad tiene efectos negativos en toda la economía. Los sectores altamente productivos establecen un límite para los costos económicos generales, afectando particularmente a esas firmas que ven menguada su rentabilidad debido a su baja productividad y sus altos costos operativos", describe.
"Buscamos contribuir a la dinamización de la estructura productiva provincial a partir del estímulo a las inversiones que las Mipymes realicen, implementando un sistema de reintegros a proyectos de infraestructura (caminos, redes eléctricas, provisión de agua, entre otros); modernización o innovación en productos y procesos; inversión en activos fijos; implementación de sistemas de gestión de calidad; y protección del medio ambiente".
Se espera también que estas medidas obren "como estímulos al surgimiento de nuevas camadas de empresas con fuertes efectos en términos de creación de empleo y diversificación productiva en la provincia de Santa Fe".
