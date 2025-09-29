Otra semana cargada en comisiones

Diputados busca dictaminar la reforma a los DNU y recibe al primer funcionario por Presupuesto

La oposición buscará el martes firmar el proyecto que pone límites a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, que ya tiene media sanción del Senado. Mientras, el miércoles será el turno del primer expositor en el debate de la “ley de leyes” para 2026: el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.