Victoria Tolosa Paz defendió a Mayra Mendoza y cruzó a Juan Grabois tras el conflicto en Quilmes
La diputada nacional del kirchnerismo cuestionó el "mecanismo extorsivo de los piquetes" tras los incidentes frente a la municipalidad del municipio bonaerense. Grabois respondió en redes y denunció represión contra manifestantes.
Tolosa Paz cruzó a Grabois por su crítica a Mayra Mendoza en el conflicto por protestas en Quilmes.
La diputada nacional de Unión por la Patria tomó posición pública después de que representantes los dirigentes del peronismo se cruzaran por los incidentes en las afueras del concejo deliberante de Quilmes, donde se discutía una regulación para la actividad de los llamados "trapitos" y el estacionamiento medido.
En diálogo con Eco Medios, Victoria Tolosa Paz defendió la figura de la exintendenta y actual legisladora bonaerense y se refirió al líder social con dureza: “La institucionalidad debe estar siempre por delante. Yo puedo tener muchas diferencias con Mayra, pero fue reelegida por el pueblo de Quilmes para ser intendenta. Eso no se discute”.
En Quilmes, cuidacoches protestaron por una normativa para regular la actividad.
La dirigente añadió que celebraba que la exjefa comunal “haya tenido la valentía de explicarle al pueblo de Quilmes qué orden le quiere dar al espacio público y que lo vaya a llevar adelante”, y criticó a quienes buscan réditos en redes: “Hay una dirigencia política que está permanentemente buscando likes en las redes sociales. No sirve estar en la chiquita”.
Cruces con Grabois
Desde su cuenta, el dirigente social replicó a la gestión local y a autoridades provinciales. Escribió Juan Grabois, dirigente de la UTEP, “lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”.
En el mismo hilo, añadió Juan Grabois, dirigente de la UTEP, “Además de reprimir a los manifestantes detuvieron a Amanda que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad”.
Mayra Mendoza y Juan Grabois discutieron públicamente por el enfrentamiento en Quilmes entre trapitos y la Policía bonaerense.
La diputada también ubicó la disputa en un marco más amplio dentro del peronismo provincial y nacional. Dijo Victoria Tolosa Paz: “tenemos que decir con claridad quiénes somos, a quiénes representamos y qué camino proponemos para la Argentina. La institucionalidad y el respeto están por encima de todo”.
Sobre la organización interna del partido, planteó la conveniencia de dirimir diferencias en la cancha electoral: “sería muy sano pasar por un proceso de internas” y añadió que le “parecería muy sano que podamos discutir si hay efectivamente dos ideas sobre cómo está la provincia de Buenos Aires”.
La diputada cerró llamando al diálogo entre corrientes del espacio y a resolver las discrepancias sin personalismos: “Las diferencias están y se pueden zanjar. No se trata de pelearnos por un cargo. Pensar eso es un error. Se trata de debatir ideas, proyectos y transformaciones”.