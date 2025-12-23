"Buscando likes en las redes"

Victoria Tolosa Paz defendió a Mayra Mendoza y cruzó a Juan Grabois tras el conflicto en Quilmes

La diputada nacional del kirchnerismo cuestionó el "mecanismo extorsivo de los piquetes" tras los incidentes frente a la municipalidad del municipio bonaerense. Grabois respondió en redes y denunció represión contra manifestantes.