Milei cenó con diputados de LLA y el PRO, con dos santafesinos involucrados
El presidente de la Nación continúa en la búsqueda de los votos para conseguir los vetos a jubilados y discapacidad.
El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este martes por la noche una cena en la Quinta de Olivos con diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados, como el PRO, con un objetivo claro: blindar en el Congreso los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad.
La cumbre, que involucra a dos legisladores santafesinos, se da en la previa de una semana clave, en la que la oposición buscará tratar los rechazos presidenciales en el recinto.
Dentro de los “amarillos”, figuraron su líder Cristian Ritondo y los diputados Del espacio amarillo también estuvieron Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Alejandro Bongiovanni y Luciano Laspina, estos últimos dos los santafesinos.
El acercamiento del oficialismo con los bloques aliados se sostiene desde hace meses.
No fueron invitados ni los denominados “radicales con peluca”, Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones) ,Luis Picat (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca) y Pablo Cervi (Neuquén), ni el MID de Oscar Zago. En representación de la Liga del Interior, los radicales alineados con el Gobierno, participó el neuquino Pablo Cervi.
Respecto a Zago, duardo Falcone, uno de los tres integrantes del MID, escribió en X: “Con Zago vamos a acompañar el veto a la moratoria. Respecto al desfasaje del 7.2%, estamos convencidos de que los jubilados tienen que cobrarlo alguna vez. Hay formas de financiar un aumento a los jubilados sin romper el equilibrio fiscal. Hace falta más diálogo”.
Qué necesita el gobierno para los vetos
El oficialismo enfrenta un duro desafío en la Cámara de Diputados, donde necesita al menos un tercio de los votos (86 sobre 257) para que los vetos no sean revertidos. Con su bloque y el apoyo incondicional del PRO, llega a 74 votos, por lo que necesita negociar con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas y a los monobloques.
"Todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos, es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza", afirmó una fuente legislativa que asistió a la cena. En el oficialismo confían en el respaldo del PRO, de quienes dicen que "nos acompañan incondicionalmente, incluso en los momentos en los que se requiere no ser casta y asumir el costo político".
Parte del temario
Además de los vetos, en el encuentro se analizó la estrategia frente a otros temas que la oposición busca imponer en la agenda, como los proyectos de los gobernadores para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, y la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
