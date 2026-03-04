Asamblea Legislativa: Pullaro lamentó el nivel de “agresión”

El gobernador Maximiliano Pullaro lamentó el nivel de confrontación que recorrió el acto de apertura del período ordinario de sesiones del Congreso Nacional, y lo diferenció con la actitud de diálogo que predomina en la provincia.
El gobernador atribuyó esa actitud a “unos y otros”, y consideró que “golpea la calidad institucional y la potencialidad del país”. Marcó diferencias con su estilo y la convivencia política en Santa Fe.
“Yo soy una persona que debate los temas con mucha pasión, y no me corro de ningún debate. Pero siempre lo hago en el marco del respeto. Y creo que lo que hemos logrado en Santa Fe, más allá de las diferencias que tenemos con muchos partidos políticos, es que es muy raro que un dirigente agreda a otro. Y a mí nunca me van a escuchar hacerlo”, sostuvo.
En declaraciones formuladas en el marco del acto de incorporación de agentes al Servicio Penitenciario, el mandatario provincial, que asistió a la Asamblea Legislativa del pasado domingo,
consideró que “ésto golpea la calidad institucional y la potencialidad que tiene la República Argentina”.
El gobernador aclaró que “aunque hoy pague la polémica, el conflicto, las dicotomías extremas, para juntar likes o seguidores, o generar conversación en redes sociales, a nosotros nunca nos van a encontrar en ese lugar, intentando ser fuertes en las declaraciones para no tener que argumentar y generar conversación”.
“Yo intento explicar lo que hago. Intento que los santafesinos puedan entender cuáles son las decisiones que se toman y por qué se toman. Por eso hago tantas conferencias de prensa a agenda abierta. No digo que todos puedan comprender o estar de acuerdo, pero yo pretendo explicarlo. Por qué subo sueldos y por qué no los subo más, qué hago con los recursos”, añadió.
En particular, puntualizó que la incorporación de agentes penitenciarios obedece a que “estamos haciendo más celdas de las que se construyeron en 100 años y eso significa también que necesitamos recursos humanos, recursos tecnológicos. La inversión va a la seguridad pública, la inversión va a la generación de empleo”.
Por esa razón, insistió en que lo que vio en el acto del domingo “a mí no me gustó. Pero no es que no me gustó lo del presidente: no me gustó esa agresión que vi, a la cual no estoy acostumbrado. Tal vez no salía toda en la tele, pero era una agresión de un lado y del otro. Era como que vivíamos un Unión-Colón, un Ñewell’s-Central, un Boca-River. A mí no me gustó, y en Santa Fe tenemos que cuidar lo que tenemos”.
“Tenemos diferencias, sí, yo tengo diferencias muy grandes con el kirchnerismo acá en la provincia de Santa Fe. Pero siempre intento dialogar con ellos y con cada una de las fuerzas y creo que eso lo tenemos que cuidar”, completó.