Judiciales a la Justicia

El sindicato de trabajadores judiciales impugnó ante tribunales el traspaso de empleados al nuevo Ministerio Público.

En la justicia santafesina hay pendientes de cobertura 5 de sus 9 juzgados de familia.
 11:54

El Sindicato de Trabajadores Judiciales decidió judicializar su reclamo ante la justicia para que se declare inconstitucional parte de la nueva Constitución de Santa Fe. Parece un trabalenguas pero no lo es. El gremio tomó esa decisión unas pocas horas después de que se acuerden mecanismos prácticos para cumplir lo que ordena la nueva Carta Magna: el traspaso de empleados, cargos y bienes del Poder Judicial al creado Ministerio Público que reúne al Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa (hoy Servicio Público Provincial de la Defensa Penal).

La entidad gremial entiende que no pueden sin el consentimiento de los empleados producirse esos traslados.

