Judiciales a la Justicia

El Sindicato de Trabajadores Judiciales decidió judicializar su reclamo ante la justicia para que se declare inconstitucional parte de la nueva Constitución de Santa Fe. Parece un trabalenguas pero no lo es. El gremio tomó esa decisión unas pocas horas después de que se acuerden mecanismos prácticos para cumplir lo que ordena la nueva Carta Magna: el traspaso de empleados, cargos y bienes del Poder Judicial al creado Ministerio Público que reúne al Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa (hoy Servicio Público Provincial de la Defensa Penal).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.