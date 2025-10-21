A pedido del PJ y la UCR

Los resultados electorales del 26 de octubre se difundirían “por distrito” y no como recuento nacional

La Cámara Nacional Electoral (CNE) trabaja en un fallo para impedir que el Gobierno argentino difunda los votos de las elecciones legislativas de la forma en que lo hizo la Dirección Nacional Electoral (Dine) en un simulacro el último fin de semana.