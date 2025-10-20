Fuerza Patria pide que se difundan los resultados por provincia y el Gobierno lo tilda de “chicana”
La alianza opositora presentará el lunes un pedido ante la Cámara Nacional Electoral para que el escrutinio de las elecciones legislativas se difunda por distrito y no a nivel nacional. El Gobierno calificó el planteo como una maniobra política.
El Gobierno calificó el reclamo opositor como una maniobra política. Foto: Ministerio del Interior
Los partidos que integran la alianza Fuerza Patria presentarán el lunes 20 ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) un pedido formal para que el Gobierno Nacional difunda los resultados de las próximas elecciones legislativas por provincia y no a nivel nacional.
El planteo apunta a que la Dirección Nacional Electoral (DINE) respete el carácter distrital de la elección y evite comunicar resultados globales que puedan confundir a la ciudadanía o distorsionar el impacto político de los comicios.
Según señalaron fuentes partidarias, “anunciar resultados a nivel nacional carece de fundamento jurídico”, ya que cada provincia elige sus propios diputados. Por eso, sostienen, “sumar los votos en una cuenta única es un error técnico y político”.
Presentaciones judiciales
La presentación de Fuerza Patria se realizará a través de los apoderados de los partidos que integran la alianza. El pedido estará acompañado por amparos ante la Justicia Federal con competencia electoral en doce provincias, y no se descarta que también haya una denuncia penal contra la titular de la DINE, María Luz Landívar.
El simulacro de la DINE, realizado en el Correo Argentino, desató críticas opositoras.
El objetivo es impedir que la DINE anuncie una suma nacional de votos, algo que, según la oposición, “no solo genera confusión, sino que afecta la transparencia del proceso electoral”. En los documentos que se presentarán ante la Cámara se señala que la DINE debe limitarse a “contar y hacer públicos los resultados oficiales de cada distrito”.
Desde la alianza opositora también criticaron el simulacro electoral realizado este fin de semana en el Correo Argentino, donde, aseguran, “se usaron criterios no explicitados” al difundir resultados provisorios. “La metodología propuesta excede las responsabilidades de la DINE”, remarcaron.
El reclamo busca que la Cámara Electoral ordene al Ministerio del Interior y a la DINE informar los resultados por distrito, tal como lo establece la normativa vigente para las elecciones legislativas.
El PJ se suma al reclamo y el Gobierno habla de “chicana”
El Partido Justicialista también acudirá a la Cámara Nacional Electoral con un pedido similar. Argumentará que la elección del 26 de octubre “es nacional, pero de distrito” y que, por lo tanto, “no corresponde una consolidación de votos a nivel país”.
En su presentación, el PJ cuestionará el simulacro de la DINE porque “incluyó una proyección de bancas sobre votos consolidados nacionalmente, procedimiento que no resulta aplicable ni compatible con la normativa vigente”.
El planteo busca que la Cámara ordene que los resultados se informen exclusivamente por provincia y que la DINE “se abstenga de acumularlos nacionalmente bajo ningún parámetro, ya que lo contrario no tiene base normativa y genera confusión”.
Un recuento nacional, admiten en el entorno de Cristina Kirchner, podría perjudicar al peronismo y beneficiar a La Libertad Avanza. Esto se debe a que el sello oficialista está presente en las 24 provincias, mientras que Fuerza Patria solo en 13. En los distritos restantes, compite con nombres similares, como “Fuerza San Juan”, “Fuerza Pueblo” o “Tucumán Primero”.
En Entre Ríos, por ejemplo, el espacio “Fuerza Entre Ríos” –que lleva a Guillermo Michel y Adán Bahl– obtuvo un fallo que le permite vincularse con la marca “Fuerza Patria”, aunque no compartan el mismo nombre.
Apoderados de Fuerza Patria preparan la presentación para este lunes.
Desde el Gobierno, en tanto, reaccionaron con dureza al reclamo judicial. “Se trata de una chicana, porque la confrontación real es entre el PJ y La Libertad Avanza”, afirmó un funcionario del Ministerio del Interior.
Otro vocero oficial sostuvo que “la DINE solo realiza un escrutinio provisorio e informativo, sin valor legal”, y agregó que “el resultado global tiene interés público, aunque no implica ningún efecto jurídico”.
Con tono irónico, en el entorno libertario remarcan que “tal vez el peronismo teme quedar muy abajo” y por eso intenta condicionar el proceso de conteo previo a las elecciones.
El reclamo judicial, sin embargo, promete abrir un nuevo capítulo en la tensión entre el oficialismo y la principal fuerza opositora. A menos de una semana de las elecciones legislativas, la disputa sobre cómo se deben comunicar los resultados podría anticipar el clima político del 26 de octubre.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.