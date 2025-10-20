Tensión política en la antesala electoral

Fuerza Patria pide que se difundan los resultados por provincia y el Gobierno lo tilda de “chicana”

La alianza opositora presentará el lunes un pedido ante la Cámara Nacional Electoral para que el escrutinio de las elecciones legislativas se difunda por distrito y no a nivel nacional. El Gobierno calificó el planteo como una maniobra política.