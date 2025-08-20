#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
“Coherencia”

LLA pierde representantes clave en la Cámara Baja: tres diputados abandonan el oficialismo y forman un nuevo bloque

La Libertad Avanza sufre tres nuevas bajas: se trata de Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano, Gerardo González, quienes se unirán a la ex libertaria Lourdes Arrieta. Pagano y D’Alessandro dieron quórum en la sesión de este miércoles, votaron a favor de la habilitación sobre tablas y luego el rechazo al veto presidencial de la emergencia en Discapacidad, mientras que González estuvo ausente en el recinto.

 23:28
Por: 

Tres diputados de La Libertad Avanza (LLA) rompieron este miércoles el bloque y decidieron conformar junto a una ex libertaria el bloque denominado “Coherencia”.

Marcela Pagno, diputada nacional por Buenos Aires.Marcela Pagno, diputada nacional por Buenos Aires.

La ruptura dejará a LLA con 36 diputados conducidos el cordobés Gabriel Bornoroni; mientras los diputados que se desmarcaron son la bonaerense Marcela Pagano, el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González, que se unirán a Lourdes Arrietmua.

El diputado nacional por San Luis Carlos D’Alessandro.El diputado nacional por San Luis Carlos D’Alessandro.

Los legisladores Pagano y D’Alessandro dieron quórum en la sesión de este miércoles, votaron a favor de la habilitación sobre tablas y luego el rechazo al veto presidencial de la emergencia en Discapacidad, mientras que González estuvo ausente en el recinto.

Gerardo González, diputado nacional por Formosa.Gerardo González, diputado nacional por Formosa.

Comunicado

En un comunicado, señalaron que “este espacio comienza a funcionar a partir de hoy con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”.

"Heridos"

Según publicó este miércoles La Nación, uno de los cuatro legisladores indicó que desde hace un año “venían hablando” de esta posibilidad y “en el último tiempo se fueron sumando heridos que quedaron dejados de lado por la cúpula de LLA en el cierre de las listas.

#TEMAS:
Cámara de Diputados de la Nación
Formosa
San Luis
Buenos Aires
Elecciones 2025

