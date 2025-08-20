“Coherencia”

LLA pierde representantes clave en la Cámara Baja: tres diputados abandonan el oficialismo y forman un nuevo bloque

La Libertad Avanza sufre tres nuevas bajas: se trata de Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano, Gerardo González, quienes se unirán a la ex libertaria Lourdes Arrieta. Pagano y D’Alessandro dieron quórum en la sesión de este miércoles, votaron a favor de la habilitación sobre tablas y luego el rechazo al veto presidencial de la emergencia en Discapacidad, mientras que González estuvo ausente en el recinto.