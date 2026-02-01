#HOY:

Relevos y gestos académicos

El debut de Tarabella

Antes de asumir como rectora de la UNL, Laura Tarabella recibió saludos y respaldos en un acto oficial.

En segunda fila, en el Salón Blanco, Laura Tarabella junto a Martín de Palma, rector de la Católica local. En primera fila, el ministro de Educación, José Goity.En segunda fila, en el Salón Blanco, Laura Tarabella junto a Martín de Palma, rector de la Católica local. En primera fila, el ministro de Educación, José Goity.
El viernes 6 de marzo, Laura Tarabella asumirá como rectora de la Universidad Nacional del Litoral, será la primera mujer en conducir la histórica casa de estudios superiores. En la semana, representó a la UNL en el acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno en homenaje a las víctimas del Holocausto.

En la previa y en el final del acto, no fueron pocos los funcionarios del gobierno santafesino y de entidades presentes que se acercaron a la docente de Geografía y hoy decana de Humanidades, a felicitarla y desearle mucha suerte. Uno de los primeros fue el ministro de Educación, José Goity, alguna vez decano en Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Rosario.

