El debut de Tarabella

El viernes 6 de marzo, Laura Tarabella asumirá como rectora de la Universidad Nacional del Litoral, será la primera mujer en conducir la histórica casa de estudios superiores. En la semana, representó a la UNL en el acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno en homenaje a las víctimas del Holocausto.
En la previa y en el final del acto, no fueron pocos los funcionarios del gobierno santafesino y de entidades presentes que se acercaron a la docente de Geografía y hoy decana de Humanidades, a felicitarla y desearle mucha suerte. Uno de los primeros fue el ministro de Educación, José Goity, alguna vez decano en Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Rosario.