La “ley Hojarasca” volvió al Congreso

Cuáles son las leyes que el Gobierno pide derogar por “obsoletas” o sobreabundantes

Son más de 70 normas, que incluyen la inhabilitación por aplicar azotes o premios por descubrir minas de carbón. También el “carnet de mochilero” y el padrinazgo presidencial. Pero algunas de ellas tienen mayor impacto y darán lugar a debate.