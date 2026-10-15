Mensaje del gobernador Pullaro

Un proyecto de ley busca que ningún juez pueda apartarse ante la violencia de género

El Senado discutirá una norma de alcance integral, de 89 artículos. En palabras de los funcionarios de la Casa Gris que la redactaron se evitará que los jueces ante la urgencia de los casos puedan decir: "a mí no me toca" por su competencia. Contiene muchas más acciones de prevención.