Romina Diez apoyó a la agrupación Universitarios por la Libertad en Rosario

El espacio Universitarios por la Libertad (UPL) sigue creciendo y este año trabajará para ganar influencia en las universidades santafesinas y del país. “La juventud que va a cambiar la historia no se va a detener”, afirmó la diputada nacional.

La diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, apoyó este viernes a Universitarios por la Libertad (UPL), una agrupación estudiantil que trabaja en pos de una universidad y una educación libre, por y para los estudiantes.

“Venimos a dar una pelea clave: enfrentar a los gerentes del adoctrinamiento y terminar con el uso político de los centros de estudiantes. Creemos que tienen que volver a estar en manos de los estudiantes”, dijo la legisladora, tras visitar a los estudiantes en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de Rosario.

Este será un año clave en el que se elegirán autoridades en dicha facultad y también en otros establecimientos universitarios de Santa Fe y del país.

“Universitarios por la Libertad” es la primera y única agrupación liberal en las universidades. Cuenta con todo el apoyo de La Libertad Avanza para impulsar este cambio y liberar las universidades”, agregó Romina Diez.

“Seguimos creciendo y llevando las ideas de la libertad a cada facultad de Santa Fe y la Argentina. Este proyecto es el movimiento estudiantil liberal más grande de la historia y este año vamos a aumentar nuestra presencia en las universidades”, cerró la diputada nacional, Romina Diez.

