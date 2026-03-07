"Terminar con el adoctrinamiento”

Romina Diez apoyó a la agrupación Universitarios por la Libertad en Rosario

El espacio Universitarios por la Libertad (UPL) sigue creciendo y este año trabajará para ganar influencia en las universidades santafesinas y del país. “La juventud que va a cambiar la historia no se va a detener”, afirmó la diputada nacional.