Monteoliva y Romina Diez ratificaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la diputada Romina Diez confirmaron que el Plan Bandera continuará en Rosario tras una reunión con fuerzas federales.

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la diputada nacional Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario, tras una reunión operativa con las fuerzas federales que actúan en la ciudad.

El encuentro se realizó este viernes al mediodía en el Comando Unificado de Gendarmería Nacional, en la intersección de San Martín y Virasoro, donde se revisó el despliegue del operativo y la coordinación entre las distintas áreas.

Reunión con fuerzas federales

Según se informó, el esquema de trabajo será actualizado en función de “las urgencias actuales” y se prevé un seguimiento permanente de resultados, con evaluaciones periódicas sobre el desarrollo del operativo en el territorio.

Desde el espacio de La Libertad Avanza, Diez aseguró que el Plan Bandera “se mantiene” y lo vinculó con una baja de indicadores delictivos, al tiempo que remarcó una caída de homicidios dolosos en 2024 en la ciudad.

Declaraciones y continuidad

“El Plan Bandera del gobierno de Javier Milei es un éxito sin precedentes. Mostró una baja de los homicidios dolosos en el orden del 63% en 2024 en Rosario y se mantuvo el sendero en 2025”, expresó Diez, en el marco de la actividad.

De acuerdo a lo planteado tras la reunión, la continuidad del operativo incluye la articulación diaria con las fuerzas federales y la revisión de prioridades operativas, con foco en el despliegue y el control de zonas consideradas sensibles.

