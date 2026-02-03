#HOY:

Monteoliva, "Rosario volvió a ser la que era"

Junto al gobernador Maximiliano Pullaro participó en la entrega de 100 camionetas 0 km para el patrullaje a las Fuerzas Federales. Destacó el trabajo coordinado con la provincia para frenar el delito en esa ciudad.

Alejandra Monteoliva, Maximiliano Pullaro y Pablo Cococcioni en RosarioAlejandra Monteoliva, Maximiliano Pullaro y Pablo Cococcioni en Rosario
La ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva estuvo este martes en la ciudad de Rosario, cuna de la Bandera, pero también del Plan Bandera que cumplió dos años y surgió como una estrategia de coordinación entre el gobierno central y la provincia para frenar la violencia asociada al crimen organizado que asolaba la ciudad del sur.

La visita de la funcionaria nacional fue en ocasión de la entrega de 100 camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje a las Fuerzas Federales, acto que se desarrolló en el Parque Independencia.

En clara sintonía con el gobernador Maximiliano Pullaro y ante su par de Seguridad de la provincia, Pablo Coccoccioni, la funcionaria nacional agradeció "a todos los hombres y mujeres de nuestras fuerzas, que portan uniforme, y que son la cara visible y el motor del Plan Bandera".

Monteoliva y Pullaro- RosarioSe entregarón 100 camionetas 0 km

"Hace dos años, Patricia (Bullrich, ex ministra de Seguridad) junto al gobernador, las autoridades de la provincia y la ciudad (el intendente Pablo Javkin), ante la situación crítica que vivía Rosario, estuvieron reunidos en la sala de comando unificado donde hace un ratito manteníamos una reunión con las Fuerzas Federales", recordó la actual jefa de la cartera.

Destacó que el punto de partida del Plan fue "la articulación y coordinación", posible a partir de la "convicción política" para lograr los cambios que luego se registraron.

En este punto sostuvo: "El Plan Bandera en la ciudad es la materialización del esfuerzo entre Nación y provincia". "Es una realidad para el país y el mundo: una evidencia que mostramos en forma permanente".

Monteoliva y Pullaro- RosarioVehículos adaptados al patrullaje de las Fuerzas Federales

En este punto y consultada sobre si el Plan había alcanzado un "techo" y podía hablarse de un rebote en los hechos de inseguridad, Monteoliva evaluó que, según datos preliminares de homicidios en el país, "en la Argentina un 19 % están vinculados al crimen organizado, en América Latina es el 51 % y en el mundo, el 22 %".

"Ese es nuestro foco", destacó. "Hay que estar atentos a los cambios de condiciones para ajustar lo que haya que ajustar".

Mirá tambiénCococcini aseguró que 560 policías están en seguimiento psicológico

Planificación

Mientras tanto, aseguró que el Plan Bandera avanzó con resultados concretos; "logró una baja en los homicidios que tanta angustia y tristeza generaron y hoy la ciudad tiene otro rostro, otra cara; volvió a ser la que era".

"Los resultados no se logran por casualidad o magia. Se logran cuando hay trabajo, planificación, orden y seguimiento. Los decisores políticos somos los que empujamos: están los jefes de las fuerzas, los efectivos, los que están en el día a día, y nuestra tarea es apoyarlos", añadió.

"Hay que seguir trabajando; los tomadores de decisión tenemos que seguir mirando para adelante con coordinación, trabajo con altura, seriedad y compromiso", cerró la funcionaria nacional.

