Ministra de Seguridad de la Nación

Monteoliva, "Rosario volvió a ser la que era"

Junto al gobernador Maximiliano Pullaro participó en la entrega de 100 camionetas 0 km para el patrullaje a las Fuerzas Federales. Destacó el trabajo coordinado con la provincia para frenar el delito en esa ciudad.