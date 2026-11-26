El Senado de la Nación sancionó una ley para prevenir la ludopatía infantil y regular las apuestas online. La iniciativa obtuvo 72 votos afirmativos y establece nuevas restricciones para las plataformas de juego, con especial atención a la protección de niños, niñas y adolescentes.
El Senado aprobó una ley contra la ludopatía infantil y reguló las apuestas online
La iniciativa obtuvo 72 votos afirmativos y establece restricciones a la promoción del juego, controles biométricos y medidas de prevención para proteger a niños y adolescentes.
Entre sus principales medidas, prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online en medios de comunicación, redes sociales, indumentaria deportiva y eventos. También alcanza las acciones realizadas por influencers, deportistas y figuras públicas.
La norma deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo de 120 días.
Controles para impedir el acceso de menores
Uno de los ejes centrales es la implementación obligatoria de sistemas de verificación de identidad y edad. Los operadores deberán utilizar mecanismos biométricos vinculados al Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Los controles se realizarán al registrarse, al iniciar cada sesión y al retirar dinero. También deberán aplicarse mecanismos de identificación en las billeteras virtuales.
Además, las plataformas tendrán que informar sobre las probabilidades de ganar, incorporar advertencias sanitarias y ofrecer recordatorios sobre el tiempo de juego.
Restricciones a las apuestas y nuevas herramientas
La legislación prohíbe los bonos de bienvenida y las promociones destinadas a captar o retener usuarios. También limita los medios de pago: no se podrán utilizar tarjetas de crédito ni instrumentos asociados a prestaciones sociales.
Por otra parte, crea el Registro Nacional de Autoexclusión, que permitirá a las personas solicitar que se les impida ingresar a plataformas de apuestas.
Prevención y sanciones
La ley contempla acciones de sensibilización sobre ludopatía en escuelas primarias, secundarias y terciarias, además de capacitación para docentes.
En materia de sanciones, establece multas de entre 500 y un millón de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que podrán incrementarse un 50% cuando las infracciones involucren a menores.
También modifica el Código Penal para agravar las penas por explotación ilegal de juegos de azar e incorporar nuevas herramientas frente a las defraudaciones a menores mediante medios electrónicos.
El proyecto había obtenido media sanción en Diputados en noviembre de 2024 y su tratamiento en el Senado se reactivó en los últimos días, luego de dos años de demoras legislativas.