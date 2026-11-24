El oficialismo encara una semana decisiva en el Congreso, donde la reforma electoral se perfila como su mayor reto dentro de un temario que busca acelerar antes del inicio del calendario electoral.
Arranca una semana legislativa con sesión clave para tratar el Presupuesto 2027
La Cámara Baja sesionará el próximo jueves 26 de noviembre. Entre medio, una agenda cargada con presencia de Santilli y el Senado en pleno estado de negociaciones.
Con la mira puesta en suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios de 2027, desde el oficialismo aseguran contar con el respaldo suficiente para avanzar este jueves con la media sanción en la Cámara alta.
La búsqueda de consensos quedó bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con el armador Eduardo “Lule” Menem y la senadora Patricia Bullrich, quien afina detalles para la sesión del próximo jueves. “Los acuerdos en el Senado parecen estar dados”, confió una fuente de la mesa política.
Plato fuerte de Diputados
Tras frustrarse la sesión de la semana pasada, la Cámara de Diputados se dispone a debatir este jueves el Presupuesto 2027, luego de postergar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, proyecto que Martín Menem volvió a sumar al temario.
En cambio, la Ley de Malvinas quedará relegada para el período de sesiones extraordinarias que el oficialismo aspira a convocar durante diciembre, con el objetivo de completar el tratamiento de las iniciativas pendientes.
La actividad parlamentaria incluirá otros hitos durante la semana: previo al debate de la reforma, Santilli brindará su primer informe de gestión el miércoles a las 15 en el Senado. Ese mismo día, a las 10, La Libertad Avanza buscará emitir dictamen para el proyecto sobre ludopatía infantil, que ya cuenta con media sanción desde noviembre de 2024.
El encuentro interno previo
Pasado el feriado, la mesa política volverá a reunirse este martes a las 13 en Casa Rosada. El encuentro se producirá, además, en medio de las diferencias internas por el protagonismo en la negociación que permitió obtener el dictamen de la reforma electoral, con Bullrich y Santilli como principales figuras.
La tensión entre el Poder Ejecutivo y la senadora libertaria continúa presente, aunque los Milei resolvieron evitar una confrontación abierta ante la necesidad de preservar su participación en la hoja de ruta legislativa para lo que resta del año. “Patricia es necesaria. Postreforma veremos”, expresaron desde la mesa chica del oficialismo.