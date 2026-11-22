Diego Santilli se presentará el miércoles 25 de noviembre, a las 15, ante el Senado para dar su primer informe de gestión, mientras el Gobierno negocia contrarreloj dos proyectos decisivos para el cierre del año parlamentario.
Antes del Presupuesto y las PASO, Santilli va al Congreso a contestar más de 1200 preguntas
El jefe de Gabinete rendirá cuentas por primera vez desde que asumió en junio. Economía concentra los interrogantes. Al día siguiente, el oficialismo buscará avanzar con la reforma electoral y la ley de leyes, una en cada Cámara.
Será su primera exposición en el Congreso desde que reemplazó a Manuel Adorni el 30 de junio. El artículo 101 de la Constitución exige al jefe de Gabinete concurrir al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, para informar sobre la marcha del gobierno.
Santilli no había asistido en casi cinco meses y el bloque justicialista de José Mayans llegó a impulsar una citación para el 18; las conversaciones con Patricia Bullrich terminaron por fijar la comparecencia de esta semana.
Economía, tarifas y preguntas incómodas
La Jefatura de Gabinete recibió 1.659 consultas de doce bloques parlamentarios, que fueron reunidas en 1.287 preguntas para evitar repeticiones. El 46% corresponde al área económica, según el relevamiento difundido por el entorno del ministro coordinador. Le siguen Capital Humano, con el 18%, y Salud, con el 11,5%.
Las inquietudes abarcan actividad económica, endeudamiento, tarifas, impuestos, privatizaciones y estado de la obra pública, además de jubilaciones, salarios, programas sociales, hospitales, PAMI y discapacidad.
También habrá pedidos de explicaciones sobre la salida de Manuel Adorni y el tránsito por Argentina del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro, incluido el eventual uso de recursos estatales.
Desde el equipo de Santilli anticiparon una presentación centrada en el “orden” y “la herencia recibida”. Estará acompañado por los vicejefes Gustavo Coria e Ignacio Devitt; no se prevé la asistencia del Presidente.
Agenda cargada
La visita se producirá en la última semana de sesiones ordinarias, que concluyen el 30 de noviembre. Para el jueves 26, el Senado tiene previsto tratar la reforma electoral: el oficialismo aspira a suspender las PASO de 2027 e incorporar Ficha Limpia y cambios al financiamiento de campañas. Necesita 37 votos para modificar las reglas electorales.
Como informó El Litoral, Patricia Bullrich consiguió dictamen después de retirar las listas colectoras que habían sido parte de las negociaciones de Santilli con los gobernadores. El texto, de aprobarse, pasará a Diputados.
En la Cámara baja, en tanto, La Libertad Avanza intentará darle media sanción al Presupuesto 2027, con dictamen de mayoría de 27 firmas pero apoyos que siguen sujetos a discusión. La sesión podría realizarse también el jueves, después de que la semana pasada fracasara por falta de quórum el debate sobre la ley Malvinas y la reforma del Banco Central.
Santa Fe, entre los votos y los reclamos
El peso de los bloques provinciales quedó expuesto en el intento fallido de la última semana. Diferencias por biocombustibles, representación en el Consejo de la Magistratura y demandas en el Presupuesto alejaron a los legisladores provinciales de dar quórum.
Santilli conoce esos planteos por sus reuniones con los mandatarios provinciales. En la agenda santafesina, por caso, figuran varios ítems: deuda por la caja previsional, el financiamiento universitario y las rutas nacionales. En una entrevista con El Litoral, el diputado Pablo Farías advirtió que, en materia de infraestructura, “en el Excel falta la columna de inversión”.