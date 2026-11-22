Cierre de ordinarias

Antes del Presupuesto y las PASO, Santilli va al Congreso a contestar más de 1200 preguntas

El jefe de Gabinete rendirá cuentas por primera vez desde que asumió en junio. Economía concentra los interrogantes. Al día siguiente, el oficialismo buscará avanzar con la reforma electoral y la ley de leyes, una en cada Cámara.