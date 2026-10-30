El jefe de Gabinete Diego Santilli brindará su primer informe de gestión al Senado el próximo 25 de noviembre. Así quedó confirmado en la sesión de este jueves, cuando se dio lectura a la nota que confirmaba la presencia en el recinto para la última semana del mes.
Santilli irá al Senado el 25 de noviembre
No avanzó un pedido de la oposición para citarlo una semana antes. En las dos cámaras piden explicaciones del rol que tuvo la Argentina en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil luego de perder las elecciones presidenciales.
Así se dará cumplimiento a artículo 101 de la Constitución Nacional que establece que el jefe de Gabinete debe presentarse una vez por mes ante cada cámara del Congreso para exponer sobre la marcha del Gobierno.
Sin embargo, Santilli asumió el 30 de junio pasado al frente de esa cartera, en reemplazo de Manuel Adorni, investigado por a Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, y hasta el momento no asistió al Congreso.
La cuestión Brasil
En los próximos días se habilitará el espacio de preguntas para los legisladores que componen la Cámara alta, de manera que el funcionario las responda por escrito o en el recinto, donde seguramente se sumarán más interrogantes.
Se descuenta que el tema Brasil, y particularmente Bolsonaro, estará presente en el cuestionario por escrito y en la sesión.
En la Cámara de Diputados hay pedidos de interpelación al Jefe de Gabinete como también al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. Con matices, todos van en línea con saber qué rol logístico, diplomático y de apoyo de fuerzas de seguridad tuvo nuestro país en la salida de Bolsonaro desde Puerto Iguazú con rumbo a Estados Unidos en la madrugada del martes.
También se requiere conocer el estado de as relaciones diplomáticas con el país vecino, uno de los principales socios económicos de la Argentina.
El propio Santilli dijo en las últimas horas que el contrincante de Lula da Silva en el balotaje del domingo no tenía restricciones ni impedimentos de Interpol para salir del país.
Más allá de las explicaciones oficiales, el tema sigue abierto y seguramente tendrá su espacio en la exposición frente a Senado.
El último funcionario que fue a la Cámara alta a dar su informe de gestión fue Guillermo Francos: ocurrió en junio de 2025 y abandonó el recinto luego de que una senadora lo llamara “mentiroso”.
En Diputados la última presentación fue de Adorni en abril de este año, con presencia y apoyo del presidente Javier Milei y parte de su gabinete, incluido Santilli (cuarto Jefe de Gabinete de la gestión Milei) quien por entonces era ministro del Interior.
Dos meses después, Adorni dejó su cargo.