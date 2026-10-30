Fue girada a Diputados

Con cambios al proyecto oficial, el Senado dio media sanción a la Ley de Salud Mental

Habilita internaciones involuntarias bajo ciertas circunstancias y con intervención de un profesional médico, incorpora adicciones como la ludopatía y mantiene la eliminación de nuevos manicomios . La asignación presupuestaria en el debate.