Conversatorio en el Senado de la Nación

"Nunca tan conectados, nunca tan solos": qué está cambiando en la salud mental adolescente

Un interesante panel analizó en la Cámara alta cómo la hiperconexión digital incide en los hábitos, la atención y los vínculos de los adolescentes. Los mecanismos que dificultan desconectarse, los riesgos del uso adictivo y la necesidad de recuperar experiencias fuera de las pantallas.