YouTube alcanzó a más de 33 millones de personas en Argentina durante marzo de 2026 y reforzó su presencia en los televisores conectados, uno de los principales cambios en los hábitos de consumo audiovisual del país. Los datos fueron presentados durante Brandcast 2026, el encuentro anual de la plataforma con creadores, anunciantes y referentes de la industria.
YouTube superó los 33 millones de usuarios en Argentina y ganó terreno en la TV del hogar
La plataforma presentó sus cifras de 2026 y destacó el crecimiento en televisores conectados. También anunció YouTube Shopping y nuevos formatos para 2027.
Según los reportes difundidos durante el evento, el alcance diario promedio de YouTube en los hogares argentinos ya supera al de la televisión de pago, la televisión abierta, el streaming por suscripción y otras plataformas sociales. La compañía también informó que más de 20 millones de mayores de 18 años acceden al servicio desde televisores conectados.
La pantalla del living gana protagonismo
El 80% de los usuarios consultados aseguró que suele mirar contenidos desde la pantalla principal del hogar, un dato que muestra cómo YouTube dejó de estar asociado únicamente al celular o la computadora y pasó a competir directamente por el tiempo de consumo en el televisor.
La plataforma también señaló que el 70% de las personas considera que los creadores de contenido tienen una influencia directa sobre la agenda y la cultura local, mientras que el 86% la ubicó entre sus servicios audiovisuales de mayor confianza.
El Litoral también amplía su presencia en YouTube
Dentro de ese escenario de crecimiento del video digital, El Litoral cuenta con presencia propia en la plataforma a través de Cable y Diario Litoral, sus espacios de contenidos audiovisuales en YouTube.
Allí se publican coberturas, entrevistas, informes y producciones vinculadas con la actualidad de Santa Fe y la región, en una estrategia que acompaña el desplazamiento del consumo informativo hacia formatos de video y pantallas conectadas.
YouTube Shopping llega a Argentina
Otro de los anuncios centrales de Brandcast fue el desembarco de YouTube Shopping en el país mediante una alianza con Mercado Libre.
La herramienta permitirá que marcas y creadores vinculen productos directamente con los videos y transmisiones, con el objetivo de convertir el contenido en un canal de compra sin salir del ecosistema de la plataforma.
Nuevos contenidos para 2027
YouTube también anticipó una ampliación de su oferta de producciones originales. Entre ellas aparece YouTube Music Eras, una serie de shows íntimos transmitidos por streaming que tendrá a Emmanuel Horvilleur como primer protagonista.
Para 2027 están previstos además proyectos con Tiago PZK, María Becerra y Cazzu, una alianza de coproducción con TIS Studio y nuevos formatos encabezados por Alejo Igoa, entre ellos un reality de supervivencia y una serie documental de viajes.