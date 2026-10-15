#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
A la espera del lanzamiento

Salió el nuevo tráiler del GTA VI con más detalles y escenas de los protagonistas

Rockstar Games publicó este jueves un video extendido de Grand Theft Auto VI. Cuándo estará a la venta y qué se sabe hasta el momento.

Captura del tráiler de GTA 6 a días del lanzamiento.Captura del tráiler de GTA 6 a días del lanzamiento.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Rockstar Games publicó este jueves un nuevo tráiler del Grand Theft Auto VI (GTA 6) con más detalles y escenas de los protagonistas.

Mirá tambiénGrand Theft Auto VI: entre la sátira, los gráficos de última generación y el riesgo de cancelación

La desarrolladora del videojuego compartió en su cuenta oficial un video de un minuto y medio de duración.

“Mira el tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto VI, que presenta el debut de “Flower in a Hurricane" de los compositores de la banda sonora original Justice feat. Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard”, compartió Rockstar.

Las imágenes muestran a Lucia Caminos y Jason Duval, protagonistas del juego, junto a otros personajes aún no descritos en medio de diversas escenas y momentos que adelantan las excentricidades que se presentarían.

Cuándo se lanza GTA 6

Grand Theft Auto VI (GTA 6) es uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos en la última década, a la espera tras el éxito, principalmente multijugador, de la precuela GTA 5.

Captura del tráiler de GTA 6 a días del lanzamiento.Captura del tráiler de GTA 6 a días del lanzamiento.

La fecha de lanzamiento está programada para el 19 de noviembre de 2026 con PlayStation 5 y Xbox Series X|S como plataformas confirmadas, con la posibilidad de contar con su versión PC en 2027.

De qué se tratará GTA 6

La historia se desarrollará en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, EE. UU.,

Captura del tráiler de GTA 6 a días del lanzamiento.Captura del tráiler de GTA 6 a días del lanzamiento.

GTA 6 cuenta con el regreso de Vice City, la icónica ciudad basada en Miami que otra vez forma parte central del mapa, junto con zonas rurales, los cayos (Key Lento), zonas costeras y áreas suburbanas.

Promete ser el mapa más detallado e interactivo creado por Rockstar hasta la fecha, con una alta presencia de redes sociales y cultura viral dentro del juego, elementos presentados en su primer trailer a modo de meme o sátira viral.

Captura del tráiler de GTA 6 a días del lanzamiento.Captura del tráiler de GTA 6 a días del lanzamiento.

Se estima que los protagonistas conformen un dúo dinámico estilo Bonnie y Clyde. Por primera vez en la saga principal, una de las protagonistas es una mujer.

La trama sigue a esta pareja de criminales que realizan robos y misiones juntos a través de Leonida, incluyendo ya aliados como Cal Hampton, Boobie Ike (empresario de Vice City) y Dre'Quan Priest (productor musical).

La banda sonora

El juego contará con una banda sonora amplia que incluye a artistas de diversos géneros como trap, pop, regional mexicano, reguetón, rock y country.

Dentro de los etmas confirmados se encuentran canciones de artistas como Cardi B (Don't Chart), Fuerza Regida (Suzuki), Travis Scott (RHYNO), Rauw Alejandro (Macacoa 2000), CA7RIEL & Paco Amoroso, Bad Bunny, Kodak Black y clásicos como Phil Collins.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Videos
Tecno
Estados Unidos
Es viral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro