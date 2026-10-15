Rockstar Games publicó este jueves un nuevo tráiler del Grand Theft Auto VI (GTA 6) con más detalles y escenas de los protagonistas.
Salió el nuevo tráiler del GTA VI con más detalles y escenas de los protagonistas
Rockstar Games publicó este jueves un video extendido de Grand Theft Auto VI. Cuándo estará a la venta y qué se sabe hasta el momento.
La desarrolladora del videojuego compartió en su cuenta oficial un video de un minuto y medio de duración.
“Mira el tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto VI, que presenta el debut de “Flower in a Hurricane" de los compositores de la banda sonora original Justice feat. Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard”, compartió Rockstar.
Las imágenes muestran a Lucia Caminos y Jason Duval, protagonistas del juego, junto a otros personajes aún no descritos en medio de diversas escenas y momentos que adelantan las excentricidades que se presentarían.
Cuándo se lanza GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6) es uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos en la última década, a la espera tras el éxito, principalmente multijugador, de la precuela GTA 5.
La fecha de lanzamiento está programada para el 19 de noviembre de 2026 con PlayStation 5 y Xbox Series X|S como plataformas confirmadas, con la posibilidad de contar con su versión PC en 2027.
De qué se tratará GTA 6
La historia se desarrollará en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, EE. UU.,
GTA 6 cuenta con el regreso de Vice City, la icónica ciudad basada en Miami que otra vez forma parte central del mapa, junto con zonas rurales, los cayos (Key Lento), zonas costeras y áreas suburbanas.
Promete ser el mapa más detallado e interactivo creado por Rockstar hasta la fecha, con una alta presencia de redes sociales y cultura viral dentro del juego, elementos presentados en su primer trailer a modo de meme o sátira viral.
Se estima que los protagonistas conformen un dúo dinámico estilo Bonnie y Clyde. Por primera vez en la saga principal, una de las protagonistas es una mujer.
La trama sigue a esta pareja de criminales que realizan robos y misiones juntos a través de Leonida, incluyendo ya aliados como Cal Hampton, Boobie Ike (empresario de Vice City) y Dre'Quan Priest (productor musical).
La banda sonora
El juego contará con una banda sonora amplia que incluye a artistas de diversos géneros como trap, pop, regional mexicano, reguetón, rock y country.
Dentro de los etmas confirmados se encuentran canciones de artistas como Cardi B (Don't Chart), Fuerza Regida (Suzuki), Travis Scott (RHYNO), Rauw Alejandro (Macacoa 2000), CA7RIEL & Paco Amoroso, Bad Bunny, Kodak Black y clásicos como Phil Collins.