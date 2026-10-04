Durante décadas, la escuela funcionó bajo un supuesto claro: el docente y los libros de texto poseían la información, y la función del alumno era acceder a ella, memorizarla y reproducirla.
La escuela ante la irrupción de la IA: del monopolio del saber al criterio de verdad
El avance tecnológico exige transformar la enseñanza en las aulas: pasar de la memorización tradicional al desarrollo urgente del pensamiento crítico.
Hoy, un niño o un joven con un celular en la mano tiene a su alcance un caudal casi infinito de información y herramientas de inteligencia artificial capaces de redactar ensayos o resolver problemas complejos en segundos.
Sin embargo, esa descripción no alcanza a todos por igual. La pandemia nos lo mostró con crudeza. En muchos hogares había un solo dispositivo para varios hermanos, y a veces era apenas el celular de mamá o de papá, disponible cuando ellos volvían del trabajo.
Las familias se acercaban a la escuela a buscar el material que los docentes preparaban e imprimían, y las clases virtuales eran, para muchos chicos, una verdadera utopía.
Esa brecha sigue ahí. Y la inteligencia artificial (IA) puede ahondarla, porque unos aprenderán a usarla con criterio mientras otros solo recibirán sus respuestas sin cuestionarlas, o quedarán directamente afuera. Por eso la escuela vuelve a ser clave: es el único lugar donde todos, vengan del hogar que vengan, pueden aprender a usar estas herramientas con sentido.
Frente a este avance tecnológico, la primera reacción del sistema educativo suele oscilar entre dos extremos igualmente inútiles: la prohibición nostálgica (intentar bloquear la IA o los dispositivos en la escuela) o la fascinación acrítica (sumar pantallas sin un propósito pedagógico claro).
Tras casi cuatro décadas en el sistema educativo, estoy convencida de que la llegada de la inteligencia artificial no destruye la escuela; al contrario, la obliga a volver a su esencia más noble. Cuando la información está en todas partes, el valor de la escuela ya no está en proveer datos, sino en enseñar a pensar.
Pautas para una correcta preparación
¿Cómo preparar a la escuela tradicional para este escenario?
1) Transformar el tipo de preguntas que hacemos. Si una consigna o un examen puede resolverse por completo con una IA en cinco segundos (un resumen histórico de memoria o una definición conceptual estándar), el problema no es la herramienta, sino la consigna. La escuela debe avanzar hacia la evaluación del pensamiento crítico, la argumentación, la comparación de fuentes y la aplicación práctica a realidades locales.
2) De la memoria reproductiva al criterio de verdad. El riesgo actual de nuestros jóvenes no es la falta de información, sino la saturación y la desinformación. La escuela debe convertirse en un laboratorio de verificación: enseñar a dudar, a detectar sesgos, a contrastar lo que genera una IA con documentos oficiales y hechos reales, y a entender los límites éticos del uso de la tecnología.
3) Redefinir el fraude académico. Prohibir el uso de la IA en las tareas domiciliarias es una batalla perdida que solo genera simulaciones. En lugar de sancionar a ciegas, debemos guiar su uso ético: enseñar a usarla como un "borrador inicial" o un tutor de consulta, y exigir luego que el estudiante defienda, corrija y amplíe ese contenido con su propia voz en el aula.
4) Acompañar a los docentes, no dejarlos solos. Nada de esto es posible si pretendemos que cada docente resuelva por su cuenta cómo enfrentar la IA. La mayoría no recibió formación sobre estas herramientas y hoy las enfrenta con desconfianza o con temor. Y no alcanza con una capacitación teórica o burocrática, ni con las reuniones institucionales mensuales: quienes conocemos la escuela por dentro sabemos que esos espacios ya están desbordados por la enorme variedad de problemáticas que atraviesa cada institución.
Sobre este cuarto punto, cabe especificar que los docentes necesitan una preparación real, que impleque hasta un tiempo específico y protegido, dentro de la escuela y en horario de trabajo, para probar las herramientas, equivocarse, compartir experiencias y acordar criterios comunes. Un docente que conoce la IA puede enseñar a usarla con criterio; uno que le teme solo puede prohibirla.
El rol insustituible de la presencia humana
Las situaciones que ya se presentan a diario en las aulas -alumnos que entregan trabajos generados por IA sin haberlos leído, pérdida de la capacidad de atención sostenida o la ilusión de saberlo todo por tener la respuesta inmediata- no se resuelven con más algoritmos, sino con más pedagogía y más presencia adulta.
La escuela no debe competir con la tecnología en velocidad o en volumen; debe ganarle en profundidad, en humanidad y en sentido ético. El gran desafío de la educación actual es lograr que nuestros jóvenes, todos ellos, no sean meros consumidores de respuestas automáticas, sino mentes críticas capaces de formular las preguntas correctas y de distinguir, entre tantas respuestas, cuál merece ser creída.
La autora es docente jubilada, con treinta y ocho años de antigüedad. Fue directora escolar durante dieciséis años (con suplencia en supervisión). Escribe sobre gestión escolar y realidad educativa.