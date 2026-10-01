Reflexiones desde una perspectiva filosófica

La advertencia de Pérez-Reverte ante el ocaso digital

El escritor español advierte sobre los riesgos de la digitalización absoluta, la pérdida de la memoria colectiva y la fragilidad cultural de las nuevas generaciones. Un análisis sobre el impacto del desarme moral y la tecnología en la juventud, a partir del pensamiento del autor y su mirada crítica sobre la sociedad actual.