El 11-S y las "Mentiras que matan"

Bomberos y personal de rescate evacuan a uno de los heridos en las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. El horror de lo ocurrido no solo sacudió la geopolítica mundial, sino que dejó en evidencia cómo el poder posmoderno opera a través de la estetización del conflicto y la administración simbólica de las masas a través del miedo inoculado.