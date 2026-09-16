Analizando la relación entre la desmesura y el poder

Al anteponer su edicto a los designios de los dioses y los lazos de sangre, Creonte comete una trasgresión monumental. Y este acto de desmesura no solo es una falta de moral, sino una ruptura con el orden cósmico. Su arrogancia lo ciega, impidiéndole ver las consecuencias de sus acciones, que culminan en la muerte de su hijo Hemón, de su esposa Eurídice.