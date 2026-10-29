Desde US$12 millones

Un nuevo régimen de beneficios para inversiones medianas obtuvo media sanción en el Senado

El RIIR obtuvo media sanción por 60 votos contra 2. La iniciativa de la UCR otorga exenciones fiscales para proyectos productivos, con una cláusula de contratación de proveedores nacionales. El oficialismo acompañó la propuesta mientras continúa negociando el Súper RIGI.