Tenía 74 años

Murió Juan Carlos Pagotto: quién era el senador de La Libertad Avanza por La Rioja

Fue encontrado sin vida este martes en su domicilio de La Rioja capital. Había asumido como senador nacional en diciembre de 2023 y presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.