El senador nacional Juan Carlos Pagotto, representante de La Rioja por La Libertad Avanza, murió este martes 29 de septiembre a los 74 años. El legislador fue encontrado sin vida durante la mañana en su domicilio de la capital riojana. La noticia fue comunicada mientras el Senado se encontraba en actividad y, hasta el momento de la publicación inicial, no se habían difundido detalles oficiales sobre la causa de su muerte.
Murió Juan Carlos Pagotto: quién era el senador de La Libertad Avanza por La Rioja
Fue encontrado sin vida este martes en su domicilio de La Rioja capital. Había asumido como senador nacional en diciembre de 2023 y presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
Pagotto había llegado al Senado de la Nación en diciembre de 2023, luego de ser elegido para representar a La Rioja en las elecciones de ese año. Desde entonces, desarrolló su actividad parlamentaria dentro del bloque de La Libertad Avanza y ocupó responsabilidades vinculadas con asuntos judiciales y legislativos.
El Senado registra su mandato por La Rioja para el período iniciado en diciembre de 2023 y con finalización prevista en diciembre de 2029.
Al momento de su fallecimiento, Pagotto presidía la Comisión de Acuerdos del Senado, uno de los cuerpos parlamentarios que intervienen en el análisis de postulaciones que requieren el acuerdo de la Cámara alta. Entre sus funciones se encuentra el estudio de los antecedentes y la realización de audiencias públicas de los candidatos a distintos cargos, entre ellos jueces y otros funcionarios.
Durante los últimos meses, la comisión avanzó con el tratamiento de distintos pliegos para cubrir vacantes en la Justicia. La actividad parlamentaria de Pagotto se había mantenido hasta los días previos a su fallecimiento y, la semana pasada, el cuerpo volvió a intervenir en el tratamiento de designaciones y otros acuerdos.
Quién era Juan Carlos Pagotto
Pagotto nació el 8 de julio de 1952 y se formó como abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. Antes de llegar nuevamente a un cargo legislativo nacional, había desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito jurídico de La Rioja. También tuvo experiencia en la política provincial: entre 1993 y 1997 fue diputado provincial por el departamento Chilecito.
En 2023 fue elegido senador nacional por La Rioja y asumió su banca el 10 de diciembre de ese año. Su llegada al Congreso se produjo dentro de la estructura electoral de La Libertad Avanza.
Desde entonces, participó en distintas comisiones y sesiones de la Cámara Alta. Los registros oficiales del Senado lo identifican como integrante del bloque de La Libertad Avanza y representante de La Rioja.
Uno de los principales espacios de trabajo parlamentario que ocupó fue la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. En abril de 2025, el Senado informó oficialmente que Pagotto había sido designado presidente de esa comisión, que interviene en asuntos relacionados con la organización y funcionamiento del Poder Judicial, los códigos Penal y Procesal Penal, el régimen carcelario y otras cuestiones vinculadas con la legislación penal.
También tuvo participación en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, el ámbito del Congreso encargado de analizar los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo. Su actividad parlamentaria incluyó intervenciones en votaciones y proyectos durante el período en el que ejerció su banca.
Su trayectoria antes de llegar al Senado
Antes de su ingreso al Congreso nacional, Pagotto desarrolló una extensa carrera como abogado en La Rioja. Su actividad profesional estuvo vinculada a distintos procesos judiciales de relevancia provincial y nacional.
Su recorrido político no comenzó con la llegada de La Libertad Avanza al escenario nacional. En la década de 1990 había ocupado una banca en la Legislatura de La Rioja. Años después, volvió a la actividad política para competir por un lugar en el Senado de la Nación.
Durante su etapa como senador, además de la presidencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, formó parte de otros espacios de trabajo parlamentario. El registro legislativo consultado consigna su participación en comisiones como Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional, Derechos y Garantías, Seguridad Interior y Narcotráfico, Acuerdos, Legislación General y Salud, entre otras.
Los registros del Senado también muestran su participación en distintas votaciones de la Cámara Alta durante su mandato.
Quién reemplazará a Pagotto en el Senado
Tras el fallecimiento de Pagotto, el abogado Alejandro Cruz Antúnez ocupará su lugar como senador nacional por La Rioja, de acuerdo con la información conocida este martes.