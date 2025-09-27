Pablo Farías reafirmó el compromiso de Santa Fe con la causa Malvinas junto a los veteranos de guerra
Fue durante un encuentro con integrantes del Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas de Santa Fe y de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia.
Schweighofer recibió como obsequio el libro "Malvinas en Santa Fe.
El diputado provincial y convencional constituyente Pablo Farías visitó el Centro de Excombatientes de Malvinas en la ciudad de Santa Fe, donde se reunió con su presidente, Adolfo “Fito” Schweighofer, e integrantes de dicha institución y de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia.
En el encuentro, Farías entregó una placa con el artículo de la Constitución sobre la causa Malvinas, junto a ejemplares de la nueva Carta Magna para el Centro de Excombatientes. Como gesto de agradecimiento, los veteranos le obsequiaron el libro “Malvinas en Santa Fe. Vivencias de quienesdefendieron en 1982 laSoberanía argentina en el Atlántico Sur”.
El legislador destacó el valor de este reconocimiento constitucional: “Si hubo un tema que alcanzó consenso pleno en la Convención Constituyente fue Malvinas. El texto que hoy integra la Constitución recoge los aportes de nuestros héroes, quienes no solo dieron su testimonio, sino que también propusieron la incorporación del enfoque educativo”.
Farías subrayó, además, la importancia de la transmisión generacional y afirmó que los excombatientes “son la historia viva de lo ocurrido en 1982. Algún día no estarán, como tampoco nosotros, pero es fundamental que las próximas generaciones continúen defendiendo la Causa. Por eso es clave que la Constitución establezca el mandato de enseñar sobre Malvinas en nuestras escuelas”.
Farías destacó la importancia de transmitir la historia de Malvinas.
Por su parte, Schweighofer resaltó que Santa Fe “ha sido, desde hace décadas, un espacio de cobijo para los veteranos y para la causa Malvinas” y celebró que la nueva Carta Magna provincial consolide el compromiso de difundir oficialmente el tema en el ámbito educativo.
Finalmente, Farías expresó que esta incorporación “es un acto de justicia hacia quienes dieron todo por la Patria y, al mismo tiempo, un compromiso colectivo para mantener viva la Causa nacional de Malvinas”.
