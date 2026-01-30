Manuel Adorni asumió como director de YPF

En una reunión del Directorio celebrada esta mañana en las oficinas de Puerto Madero, el Gobierno formalizó la designación de Manuel Adorni como director titular por la representación del Estado Nacional con la Acción de Oro, el derecho especial que otorga el control estatal sobre decisiones estratégicas de la empresa.
Según lo difundido, Adorni ocupará el lugar que hasta ahora correspondía a Guillermo Francos, quien renunció a los honorarios de la firma y continuará percibiendo únicamente sus haberes como funcionario público.
La figura de director titular con Acción de Oro es clave en la estructura de la empresa.
Contexto institucional y relevancia de la designación
La petrolera YPF es controlada mayoritariamente por el Estado argentino, que posee el 51% de sus acciones, por lo que tiene la facultad de designar a los representantes en el Directorio.
La figura de director titular con Acción de Oro es clave en la estructura de la empresa, ya que implica la facultad de ejercer derechos especiales de veto en decisiones estratégicas, como inversiones, políticas de producción o alianzas con otras compañías.
Integración del nuevo Directorio
Además de Adorni, la reunión de Directorio confirmó la incorporación de otros representantes del espacio oficialista. Entre ellos se destacó el ingreso del exlegislador Martín Maquieyra, en el marco de acuerdos políticos entre fuerzas que respaldan al Gobierno, informaron medios nacionales.
La nueva conformación del cuerpo directivo contempla tanto autoridades con acciones Clase A (representantes del Estado) como Clase D (ingresados por accionistas minoritarios), consolidando la nueva estructura interna de la empresa bajo la administración del presidente de YPF, Horacio Marín.
La transición se realizó en un contexto en el que el Gobierno viene ajustando la integración de organismos y empresas del Estado.
Qué pasó con las autoridades salientes
La designación de Adorni se dio tras la aceptación de las renuncias de José Rolandi y Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, quienes se desempeñaban como directores titulares de YPF por motivos personales, indicó la compañía al comunicar los cambios.
Francos, que fue jefe de Gabinete antes de asumir en la petrolera, seguirá en el Directorio como representante Clase D, mientras que su antecesor también se mantendrá en un rol similar, aunque sin percibir honorarios, explicaron fuentes consultadas por medios nacionales.
La transición se realizó en un contexto en el que el Gobierno viene ajustando la integración de organismos y empresas del Estado. Las modificaciones en YPF profundizan ese proceso y generan atención en el sector energético y político por el papel que desempeña la compañía en la economía argentina.
Con la llegada de Manuel Adorni al Directorio de YPF como representante del Estado, el Gobierno nacional consolida una nueva etapa en la administración de la petrolera estatal, con un perfil de conducción alineado con sus prioridades estratégicas. La renovación de autoridades se suma a otras medidas de reorganización que buscan fortalecer la presencia del Estado en sectores clave de la economía.