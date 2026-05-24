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La bienvenida de Corach a Scaglia

El diputado justicialista Marcos Corach ironizó sobre el voto de la diputada nacional Gisela Scaglia contra los cambios en el régimen de Zona Fría y la “recibió” en redes sociales con una chicana política que rápidamente generó repercusiones.

Corach cuestionó el voto de Scaglia sobre el esquema de subsidios energéticos y lanzó una ironía en redes sociales. Corach cuestionó el voto de Scaglia sobre el esquema de subsidios energéticos y lanzó una ironía en redes sociales.
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"Bienvenida compañera Scaglia a las fuerzas del pueblo" tuiteó el diputado justicialista Marcos Corach tras el voto de la diputada nacional santafesina "en contra del proyecto de subsidios energéticos porque aumenta el costo del gas para todos los hogares, estén o no en zona fría".

La ironía de Corach apuntó al voto de la diputada del Pro y que en sintonía con el gobernador Maximiliano Pullaro rechazó los cambios en Zona Fría. Pero además, Scaglia en su momento había votado en contra de instalar ese subsidio.

El cambio de postura de Scaglia también fue mencionado por la diputada Alejandra Rodenas al momento de rechazar el cambio en Zona Fría.

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