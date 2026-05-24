Cruces por Zona Fría

La bienvenida de Corach a Scaglia

El diputado justicialista Marcos Corach ironizó sobre el voto de la diputada nacional Gisela Scaglia contra los cambios en el régimen de Zona Fría y la “recibió” en redes sociales con una chicana política que rápidamente generó repercusiones.